Stada: Corona konnte Wachstum nicht bremsen

In der Pressemitteilung des Unternehmens heißt es, Synergien aus Akquisitionen sowie kontinuierliche Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in Bereichen wie Supply Chain, Beschaffung sowie Marketing und Vertrieb hätten dazu beigetragen, dass das um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 15 Prozent auf 713 Millionen Euro gestiegen ist. Investitionen in die Supply Chain hätten Stada nachhaltig gestärkt und zu einem Rekord der Produktionsleistung sowie einer hohen Lieferfähigkeit beigetragen. „Darüber hinaus gab es im Jahr 2020 keinerlei Mängel bei behördlichen Inspektionen von Produktionsanlagen.“