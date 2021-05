Bund fördert Arzneimittelforschung mit weiteren 300 Millionen Euro

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) wollen die Pharmaindustrie bei der Entwicklung von Medikamenten gegen COVID-19 mit weiteren 300 Millionen Euro unterstützen. Darüber informierten sie am heutigen Mittwoch gemeinsam vor Journalisten in Berlin. Dazu werden sie den Angaben zufolge noch in dieser Woche eine neue Förderbekanntmachung veröffentlichen. Ziel ist es, dass in den klinischen Phasen I und II erfolgreich getestete Kandidaten für neue Therapeutika schnellstmöglich bei den Patient:innen in Deutschland zur Anwendung kommen können. Laut einer Pressemitteilung der beiden Ministerien sollen mithilfe des Programms auch Arzneimittel, die bereits in einer anderen Indikation zugelassen sind, in die Behandlung von COVID-19-Erkrankten eingeschlossen werden.