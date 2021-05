Weleda will noch mehr in Klimaschutz investieren

Im Jahr 2020 betrug, nach groben Schätzungen des Unternehmens, der energiebezogene Klimafußabdruck noch rund 10.000 Tonnen CO 2 . Nun sollen die durch die Produktion entstehenden Emissionen komplett ausgeglichen werden. So werde beispielsweise der Stammsitz in Arlesheim bei Basel in allen eigenen Gebäuden mitsamt der Produktion mit erneuerbarer Energie aus der Region versorgt. Ab 2022 sollen zusätzlich alle Weleda Produkte rechnerisch klimaneutral sein. Dafür berücksichtigt Weleda laut Pressemitteilung den Energiefußabdruck, aber auch die Emissionen durch Rohstoffe, Verpackungen und Transporte.

Neben Effizienzprogrammen und erneuerbaren Energien soll ein großer Teil des erforderlichen Ausgleichs über Klimaschutzmaßnahmen in der eigenen landwirtschaftlichen Lieferkette erfolgen. Bislang beträgt der produktbezogene Klimafußabdruck laut kürzlich veröffentlichtem Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020 noch rund 100.000 Tonnen CO 2 .