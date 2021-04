Jahrelang ging der FDP der Ruf nach, eine Apotheker- oder auch eine Zahnarztpartei zu sein. Ob sie für Zahnärztinnen und Zahnärzte noch wählbar ist, müssen die selbst entscheiden. Wir Apothekers jedenfalls hadern seit 2017 sehr mit dieser Partei: Damals nämlich schockten uns die in früheren Zeiten apothekentreuen Liberalen mit der Idee, das Fremdbesitzverbot lockern zu wollen. Nein, mein liebes Tagebuch, das geht gar nicht. Wer an diesen Grundfesten unserer Apothekerverfassung kratzt, muss abgestraft werden. Wir halten daran fest: Es gibt für unsere Apothekenstruktur, aber auch für unser deutsches Gesundheitssystem nichts besseres als die inhabergeführte Apotheke. Punkt. Keine Ketten, keine Apotheken in den Händen von multinationalen Großkonzernen. Die FDP musste dazu lernen. Im aktuellen Wahlprogramm ist diese „Idee“ nicht mehr enthalten. Sie wünschen sich nun also faire Wettbewerbsbedingungen für Apotheken. Die Freien Demokraten „wollen die flächendeckende Versorgung mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln sowie eine qualifizierte Beratung von Patientinnen und Patienten“ und sie wollen „faire Rahmenbedingungen zwischen inländischen Apotheken und in- und ausländischen Versandapotheken“. Allerdings, „ein pauschales Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel lehnen wir ab, denn alle Patienten sollten eine Wahlfreiheit haben“ – so viel Freiheit muss also für die Liberalen sein. Und ja, die freie Apothekenwahl muss stets gewährleistet bleiben. Mein liebes Tagebuch, sollte sich da nicht noch auf den letzten Metern zum finalen Wahlprogramm etwas ändern, haben die Freien Demokraten durch die Apothekerbrille betrachtet ein bisschen dazu gelernt. Zudem wollen sich die Liberalen für eine Entbürokratisierung des Gesundheitswesens stark machen, sie fordern eine Bepreisung der Bürokratie- und Berichtspflichten: Wer Bürokratie anfordert, soll dafür bezahlen – eine smarte Idee. Und sie wollen auch weiterhin die freien Berufe im Gesundheitswesen stärken und das Präventionsgesetz reformieren. So weit, so nett. Was dagegen irgendwie fremd klingt: Der Konsum von Cannabis soll für volljährige Personen erlaubt und der Verkauf in lizensierten Geschäften gestattet werden. Mein liebes Tagebuch, was soll das bringen?