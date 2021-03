Bayern will das Auseinzeln von Corona-Selbsttests in Apotheken ermöglichen

In Bayern ist jetzt Landesgesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) auf diese zweifelhafte Regelung aufmerksam geworden – und will für Erleichterung sorgen. Wie sein Ministerium am gestrigen Montag informierte, plant Holetschek, das sogenannte Auseinzeln von Corona-Selbsttests in den Apotheken zu dulden.

Demnach sagte Holetschek am Dienstag in München: „Ich werde die Regierungen anweisen, eine Vereinzelung der gelieferten Selbsttests durch die Apotheken zu dulden. Das ist wichtig, damit sich so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich solche Tests auf unkompliziertem Weg bei der Apotheke ihres Vertrauens kaufen können.“

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat für bestimmte Selbsttests eine Sonderzulassung erteilt. Das Auseinzeln ist allerdings nicht zulässig. „Damit soll unter anderem verhindert werden, dass einzelne Tests etwa ohne Gebrauchsanweisung verkauft werden, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten“, erläutert das Bayerische Gesundheitsministerium.

„Brauchen pragmatische Lösungen“

Holetschek will nun jedoch offenbar ein Abweichen von den bürokratischen Vorgaben ermöglichen. „Die Länder sind dafür zuständig, den Verkauf der Selbsttests zu überwachen“, betont der Minister. „Auf dieser Grundlage wollen wir daher den Einzelverkauf in den Apotheken dulden. Ich habe keinen Zweifel, dass die Apotheken dies fachgerecht und unter höchsten Hygienevorkehrungen gewährleisten können.“ Die Verantwortung und Haftung liege im Falle einer Duldung bei den Apotheken. „Es zeigt sich immer wieder: Pandemie und Bürokratie vertragen sich nicht. Der Kampf gegen Corona darf nicht an Vorschriften und Zuständigkeiten scheitern. Wir brauchen pragmatische Lösungen, um den Menschen zu helfen.“