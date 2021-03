Bund schlägt zwei Gratis-Schnelltests pro Woche für alle vor

Künftig soll sich jede:r Bürger:in in Deutschland zweimal pro Woche von geschultem Personal auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen können. Das geht aus einem Diskussionspapier des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) hervor, das am heutigen Montag bekannt wurde. Als Vergütung für testende Apotheken und andere Stellen kalkuliert das Ministerium mit bis zu 6 Euro pro Schnelltest plus 12 Euro für den Abstrich und das Ausstellen eines Testzeugnisses. Diese Vergütung sei nötig, um eine ausreichende Zahl von Anbietern ins Boot zu holen, heißt es. Die Kosten soll der Bund tragen. Dafür geschätzt werden 540 Millionen bis 810 Millionen Euro pro Monat. Dabei wird nach Erfahrungswerten angenommen, dass etwa 2 bis 2,5 Prozent der Bevölkerung pro Tag ein solches Angebot nutzen.