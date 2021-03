Keine Schnelltests von Kindergartenkindern und Schülern in der Apotheke

Ähnliche Regeln gelten für die Schule: Laut Mitteilung des bayerischen Kultusministeriums dürfen Schüler mit „mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten)“ nur zur Schule, wenn sie „ein negatives Testergebnis auf Basis eines PoC-Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests“ vorlegen. Ausnahmen sind auch hier Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (zum Beispiel Heuschnupfen), verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) sowie gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern. Als Fußnote steht bei den PoC-Antigen-Schnelltests: „Durchführung eines solchen Tests z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen.“

Lokale Testzentren oder andere geeignete Stellen – darunter fallen natürlich auch die Apotheken. Folglich meldete die Deutsche Presse-Agentur am vergangenen Montag dazu: „Kinder und Jugendliche mit Erkältung müssen vor dem Schulbesuch in Bayern künftig einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Test müsse im Testzentrum, in Apotheken oder bei Ärzten durchgeführt werden, teilte das Kultusministerium am Freitag in München mit.“ Da diese Meldung über die Medien verbreitet wurde, dürften alsbald kleine und auch größere Schnupfennasen in den bayerischen Apotheke vorstellig werden, um dort den Eintrittstest für Kindergarten oder Schule zu bekommen.