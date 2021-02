Kommunen und Ärzte warnen vor überzogenen Erwartungen an Schnelltests

Geht es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), sollen sich die Menschen in Deutschland ab 1. März dieses Jahres kostenfrei auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 testen lassen können – unter anderem in Apotheken. Kommunen und Mediziner:innen dämpfen nun jedoch die Erwartungen, die manche möglicherweise mit diesem Angebot verknüpfen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag) sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, man solle nicht glauben, „ab 1. März stünden überall für alle Schnelltests in großer Zahl zur Verfügung“. Der Impfstart habe gezeigt, dass die Organisation und die Verteilung „für viele Millionen Menschen gleichzeitig eine Mammutaufgabe darstellt“, betonte Landsberg. Er forderte daher ein „stufenweises Vorgehen“. Wenn die Schnelltests noch nicht in ausreichender Zahl vorhanden seien, sei ein Einsatz zunächst in Kitas und Schulen sinnvoll.