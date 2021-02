Krebs: Möglicher Gewinn an Lebensjahren durch Vitamin D

Sie gibt einen Überblick über die Evidenzbewertung der präventiven Effekte von Vitamin D für ausgewählte Erkrankungen. Die Evidenz für präventive Effekte auf Krebserkrankungen (gesamt) galt damals als unzureichend. Für das kolorektale Karzinom wurde eine „mögliche“ Risikosenkung durch Vitamin-D-Supplementation angegeben (in Interventionsstudien) beziehungsweise mit steigenden 25(OH)D-Serumkonzentrationen (in Beobachtungsstudien). Bei Brustkrebs galt als „möglich“, dass kein Zusammenhang mit Vitamin D existiert, bei Prostatakrebs galt dies als „wahrscheinlich“, ebenso bei malignen Tumoren des Endometriums, Ösophagus und Magens, der Nieren, der Ovarien sowie bei Non-Hodgkin-Lymhomen. Bei Pankreaskrebs wurde sogar eine umgekehrte Beziehung als „möglich“ festgestellt: eine Risikoerhöhung mit steigenden 25(OH)D-Serumkonzentrationen (in Beobachtungsstudien) bei Serumkonzentration > 100 nmol/l.