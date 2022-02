Der Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (Phagro) hat seine Kennzahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Aus diesen geht hervor, dass sich der negative Trend der Vorjahre verstetigt hat: Der Absatz verschreibungspflichtiger Arzneimittel sei insgesamt rückläufig. Dagegen steige der Anteil hochpreisiger Arzneimittel weiter an, heißt es in einer Mitteilung. Dieser habe sich in den vergangenen gut zehn Jahren fast verdreifacht und mache heute mehr als ein Drittel des Großhandelsumsatzes mit verschreibungspflichtigen Präparaten aus.

Als Folge davon sei die gesetzliche Großhandelsspanne für rezeptpflichtige Arzneimittel seit Jahren bis auf den kritischen Wert von aktuell 3,99 Prozent gesunken. Dabei stellten gerade die hochpreisigen, komplexen Medikamente – etwa kühlkettenpflichtige Präparate – in der Regel weit höhere Anforderungen an Lagerung und Transport als andere, so der Phagro. Dafür seien zusätzliche Investitionen erforderlich.