Phagro: Corona-Selbsttests nur über Apotheken und Pharmagroßhandel

Das Bundesgesundheitsministerium feilt derzeit an einer weiteren Anpassung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung. Vor einer Woche hatte es einen Referentenentwurf vorgelegt. Dieser sieht zum einen vor, den Kreis der Einrichtungen und Unternehmen zu erweitern, an die während der epidemischen Lage von nationaler Tragweite In-vitro-Diagnostika zum direkten oder indirekten Nachweis von SARS-CoV-2 abgegeben werden dürfen. Künftig sollen berechtigte Abnehmer auch ambulante Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen, Obdachlosenunterkünfte, Flüchtlingsunterkünfte, sonstige Massenunterkünfte, berufsbildende Schulen und Kindertagespflegeeinrichtungen sein. Weiterhin sollen die Tests an bestimmte Einrichtungen und Unternehmen der „kritischen Infrastrukturen“ abgegeben werden können. Nicht zuletzt ist geplant, „In-vitro-Diagnostika für die Eigenanwendung, die für den direkten Nachweis einer SARS-CoV 2-Infektion bestimmt sind“ in Anlage 3 der Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV) aufzunehmen. In dieser Anlage sind die In-vitro-Diagnostika gelistet, die von den geltenden Abgabebeschränkungen ausgenommen sind – und zugleich nicht der Apothekenpflicht unterliegen.