Dürfen die Kollegen im Ausland testen?

Corona-Testungen in den Apotheken, das wäre vielleicht eine Option, um die angespannte Testsituation auf eine breitere Basis zu stellen. In Deutschland hat sich die ABDA kürzlich dafür ausgesprochen und auch andere Länder in Europa wollen diesen Weg beschreiten. DAZ.online wirft einen Blick in die Schweiz, nach Frankreich und nach Großbritannien.