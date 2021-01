Abschied von der Alltagsmaske

Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland wird angesichts der anhaltend hohen Infektions- und Todeszahlen bis Mitte Februar verlängert. Zugleich beschlossen Bund und Länder am Dienstagabend zusätzliche Einschränkungen: Die oft genutzten Alltagsmasken aus Stoff reichen künftig vielerorts nicht mehr aus. In Bus und Bahn sowie beim Einkaufen müssen die besser schützenden FFP2-Masken, OP- oder KN95-Masken getragen werden.