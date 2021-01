Apotheken sind auf einen zusätzlichen Ansturm vorbereitet

ABDA-Vizepräsident Mathias Arnold sieht ebenfalls die Apotheken gut vorbereitet. „Solche schnellen politischen Entscheidungen sorgen im Markt natürlich für Bewegung. Einerseits in der Menge der verfügbaren Masken, andererseits auch im Preisgeschehen“, sagte Arnold dem Nachrichtensender „Welt“ am gestrigen Mittwoch. Er gehe davon aus, dass die Apotheken in der Lage seien, den Bedarf zu decken. Der ABDA-Vizepräsident wies darauf hin, dass die Massenproduktion von FFP2-Masken in Deutschland in den vergangenen Monaten hochgefahren wurde. „Die Zahl der gefälschten Masken sollte deutlich abnehmen. Es hängt natürlich stark davon ab, wo man diese Masken bezieht“, so Arnold. Mit „etwas Vernunft“ könne man die Lage meistern.