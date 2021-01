FFP2- und OP-Masken: Vorsicht beim Online-Kauf

„Apotheken oder Drogerieketten beziehen Schutzmasken in der Regel über ein etabliertes Netz seriöser Großhändler“, erklärt Siegl. „Kunden können also erst einmal davon ausgehen, dass die angebotenen Produkte qualitativ hochwertig sind.“ Diese Annahme ließe sich nicht auf jeden Online-Händler übertragen. Im Internet sei es für unseriöse Händler leichter, mangelhafte Ware in Umlauf zu bringen, sich kritischen Nachfragen zu entziehen und die Rücksendung zu erschweren, heißt es in der Presseinformation des VdTÜV. Verbraucher:innen sollten zunächst einen genauen Blick auf Unternehmensangaben, persönliche Ansprechpartner:innen und Kontaktadressen werfen. Eine seriöse und vertrauenswürdige Verkaufsquelle veröffentliche Kontaktinformationen und die Adresse des Firmensitzes. Wenn diese Angaben fehlen, sei Vorsicht geboten. Außerdem sollten neben Vorkasse noch andere Zahlungsmöglichkeiten angeboten werden. Sichere Online-Shops könnten Verbraucher:innen auch an Gütesiegeln wie „Trusted Shop“ und „s@fer-shopping“ erkennen.