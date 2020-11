CE-Kennzeichen ohne Prüfziffer = minderwertige Masken?

Wer die unübersichtliche Masken-Situation insgesamt besser verstehen will, der muss sich wohl erst einmal bewusst machen, dass Masken auf unterschiedlichen Wegen in den Verkehr gebracht werden können – als persönliche Schutzausrüstung (PSA) oder als Medizinprodukte (MP). Eine umfangreiche Übersicht zu dieser Thematik findet man auf den Internetseiten der Johner Institut GmbH, die nach eigenen Angaben Kunden dabei helfen will, „Medizinprodukte schnell auf den Markt zu bringen – trotz aller Regularien“. Wie bei der Abgrenzung von Arzneimitteln und Medizinprodukten entscheidet auch bei der Abgrenzung von Schutzausrüstung (PSA) und Medizinprodukt (MP) dem Johner Institut zufolge die „Zweckbestimmung“.