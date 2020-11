CE-Kennzeichen auf FFP2-Masken seit Oktober wieder Pflicht

Es war ein Aufreger für Apotheken, als es im Juli in einem Beitrag des SWR in der Rubrik „Marktcheck“ um Masken ging – vor allem FFP2-Masken, deren Abgabe und das Inverkehrbringen. DAZ.online berichtete, dass laut SWR Marktcheck bei der Abgabe von Masken in Apotheken und Drogerien „sehr viel Luft nach oben“ ist. Moniert wurden damals vor allem das Auseinzeln und die Abgabe von FFP2-Masken ohne jegliche hygienische Maßnahmen und die Abgabe ohne Produktanleitung.

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass Masken teils ohne oder sogar mit gefälschtem Zertifikat in den Verkehr gebracht würden. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass manche Masken keine CE-Kennzeichnung tragen. DAZ.online ging daraufhin der Frage nach, ob die Masken ohne CE-Kennzeichnung wirklich nicht verkehrsfähig sind?