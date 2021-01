Pharmaindustrie verteidigt Bundesregierung

Die Bundesregierung bekommt im Streit um die Beschaffung des Corona-Impfstoffs Unterstützung durch die pharmazeutische Industrie. „Die EU und auch die Bundesregierung haben sich nach unserer Kenntnis sehr rechtzeitig mit der Beschaffung von Impfstoffen auseinandergesetzt“, sagte am Montag Hans-Georg Feldmeier, der Vorsitzende des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie. Dabei sei mit allen potenziellen Impfstoffherstellern verhandelt worden, hieß es in der Meldung der Deutschen Presseagentur am Montag.