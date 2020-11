Was die Nährstoffe betrifft, so findet man in Hanfsamen 30–40 Prozent Fett, 30–35 Prozent Kohlenhydrate, 20–24 Prozent Proteine. Außerdem sind Calcium, Magnesium, Kalium, Zink, Eisen sowie vor allem die Vitamine B1, B2 und E enthalten. Das Proteinmuster der Hanfsamen ist für die menschliche Ernährung vorteilhaft, weil alle essenziellen Aminosäuren vertreten sind.

Das aus Hanfsamen gepresste Hanföl enthält bis zu 90% mehrfach ungesättigte Fettsäuren, unter anderem Linolsäure (ca. 60%) und Alpha-Linolensäure (ca. 20%). Es gilt als hochwertiges Speiseöl, weil Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren in dem sehr günstigen Verhältnis von 1:3–4 zueinander stehen.

Ungeschälte Hanfsamen besitzen einen hohen Anteil an Ballaststoffen. Deshalb findet man auf Verkaufspackungen von Hanfsamen den erlaubten Hinweis „hoher Ballaststoffgehalt“. Je nach Zusammensetzung ihres Produktes dürfen die Hersteller auch Angaben machen wie „reich an Omega-3-Fettsäuren“ oder „reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren“.