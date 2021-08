THC in Hanf-Produkten: Wie viel ist erlaubt?

Dreierlei Hanftees, ein Hanföl, Kekse mit dem vielsagenden Namen „Mary & Juana - Premium Cannabis Cookies“ sowie ein Proteinriegel mit der nur geringfügig weniger blumigen Bezeichnung „Euphoria – Raw Cannabis Protein Bar Apple“ werden derzeit vom Discounter Lidl bundesweit zurückgerufen. Sie enthalten zu viel Tetrahydrocannabinol (THC), das bekanntermaßen psychoaktiv ist.

Grenzwerte häufig überschritten

Laut Bundesamt für Risikobewertung (BfR) ist so etwas keine Seltenheit. So werden vor allem bei hanfhaltigen teeähnlichen Erzeugnissen, die aus Pflanzenteilen bestehen, in denen THC enthalten ist, also Blätter und gegebenenfalls Blüten, die Richtwerte häufig überschritten. Aber auch andere Hanfprodukte sind betroffen. Besonders auffällig sind laut BfR hanfhaltige Nahrungsergänzungsmittel – hier soll bei 94 Prozent der Proben der THC-Richtwert überschritten sein. Und auch in Hanfsamen und daraus hergestellten Produkten finden sich laut Verbraucherzentrale immer wieder zu hohe THC-Gehalte, obwohl Hanfsamen natürlicherweise kein THC enthalten. Sie können aber bei der Ernte mit anderen THC-reichen Pflanzenteilen (Blüten, Blätter oder Stängel) in Berührung kommen und das THC so in die daraus hergestellten Lebensmittel gelangen – und das in nachweisbaren Mengen.