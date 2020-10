Russland registriert den zweiten Corona-Impfstoff

Nach aktuellen Informationen wurde EpiVacCorona bisher lediglich in klinischen Versuchen mit 100 Freiwilligen erprobt. Eine entsprechende kombinierte Phase I/II-Studie ist in ClinicalTrials.gov registriert (NCT04527575). Hiernach war die erste Phase eine offene Studie an 14 Männern und Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren. Die zweite Phase wird als einfach-verblindete, Placebo-kontrollierte, randomisierte Parallelgruppenstudie charakterisiert, an der 86 Männer und Frauen im Alter von

18 bis 60 Jahren teilnahmen. So wie es aussieht, haben lediglich die Daten aus dieser Studie für die abschließende Analyse der klinischen Sicherheit und Immunogenität des Impfstoffs hergehalten.

Am 27. Juli hatte das Vector Research Center die Genehmigung des russischen Gesundheitsministeriums zur Durchführung der Studie erhalten. Der erste Freiwillige war unmittelbar darauf geimpft worden. Die letzte Gruppe von 20 Freiwilligen wurde am 8. September aus der medizinischen Einrichtung entlassen. Russlands Chefärztin beim Föderalen Dienst für den Gesundheits- und Verbraucherschutz Anna Popova berichtete gegenüber TASS, dass die Studie am 30. September abgeschlossen worden sei.