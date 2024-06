Milch ist nicht gleich Milch

Literatur

[1] Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Nationale Strategie zur Stillförderung

[2] Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Nationale Stillkommission, Gesund ins Leben https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/gesunde-ernaehrung/schwangerschaft-und-baby/stillen.html 3 [3] World Health Organization Geneva, International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes, 1981

[4] AWMF-Leitlinie 024-005: Betreuung von Neugeborenen in der Geburtsklinik, 2021

[5] S3-Leitlinie Allergieprävention AWMF-Registernr. 061-016, 2022

[6] Update Leitlinie zum Management IgE-vermittelter Nahrungsmittelallergien; S2k-Leitline der DGAKI (2021)

[7] Wellin L et al: International clinical guideline for the management of classical galactosemia: diagnosis, treatment, and follow-up (2016)