Dauerbrenner Corona: Jede Antwort wirft neue Fragen auf

Der einzige zugelassene anivirale Wirkstoff, Remdesivir, hemmt die virale RNA-Polymerase. Mögliche weitere Ansätze bestehen in kleinen inhibitorischen Peptiden, löslichen ACE2-Rezeptoren, oder Enzymen, die an der Spaltung des Spikeproteins beteiligt sind, mit dem sich das Coronavirus Zugang in die Zelle verschafft. Jüngst haben Forscher der Charité hochpotent neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 aus Blutzellen Infizierter isoliert, die zur passiven Immunisierung dienen könnten.