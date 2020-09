Risikopatienten erkennen und Medikation anpassen

Die Abnahme der physiologischen Nierenleistung setzt bereits mit dem vierten Lebensjahrzehnt ein. Neben diesem altersbedingten Nachlassen der Nierenfunktion wirken sich zahlreiche weitere Risikofaktoren auf die Kapazität der Nieren aus. Dazu gehören etwa Diabetes, Herzinsuffizienz, vaskuläre Erkrankungen, eine erfolgte Nierentransplantation, Erkrankung an einem Multiplen Myelom, Sepsis, die Pharmakotherapie mit mehreren nephrotoxischen Wirkstoffen und ein Volumenmangel.

Häufig ist ein Nierenpatient beim ersten Kontakt in der Apotheke nicht erkennbar, da er an einer „verborgenen“ Erkrankung leidet. Dennoch gibt es Hinweise, die auf eine mögliche Beeinträchtigung der Niere hinweisen. Dazu gehören beispielsweise das fortgeschrittene Alter und eine Multmorbidität der Patienten, die häufig auch an Diabetes mellitus und/oder einer Hypertonie erkrankt sind. Ein weiterer Hinweis ist eine Dosisreduktion mancher Arzneistoffe wie etwa bei NOAKs. Ferner weisen Verordnungen über Phosphat-/Kaliumbinder, Bicarbonat, Vitamin-D-Analoga, Eisensubstitution und Erythropoetin, Calcimimetika oder hochdosierte Schleifendiuretika auf eine Nierenerkrankung hin. Ein klinisches Zeichen für eine fortgeschrittene Nierenerkrankung ist das Vorliegen eines Dialyse-Shunts.