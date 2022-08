COVID-19-Test-Entwickler nehmen T-Zell-Antwort in den Fokus

Möglicherweise war das Interesse an der wissenschaftlichen Fachrichtung Immunologie noch nie so groß wie derzeit in Zeiten der COVID-19-Pandemie. Was früher nur eine kleine Zahl an Studenten der Biologie und der Medizin über Krankheitserreger und ihre Bekämpfung durch den Körper lernten – über Antigene, Antikörper, humorale und zelluläre Immunantworten, T- und B-Zellen, Gedächtniszellen, Interleukine oder wie eine Impfung wirkt – ist dank SARS-CoV-2 bald schon nahezu Allgemeinwissen, könnte man meinen.