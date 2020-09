Antihistaminika richtig austauschen

Neben Cetirizin, Levocetirizin, Loratadin und Desloratadin informiert die AMK auch über die vergleichbaren Dosen von Ebastin, Fexofenadin, Mizolastin und Rupatadin. Apotheker sollten immer auch die Erstattungsfähigkeit der Krankenkassen im Blick haben, zudem eignet sich nicht jeder Wirkstoff in jeder Darreichungsform für jedes Alter. Vor allem bei Kindern unter zwölf Jahren sei zu prüfen, ob sich feste Darreichungsformen eigneten, so die AMK. So gibt es beispielsweise mit Loratadin, für Kinder ab zwei Jahren zugelassen, nur Tabletten zum Einnehmen. Desloratatin hingegen steht auch als Saft zur Verfügung.