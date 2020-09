Diltiazem-AL-Rückruf wegen regulatorischer Abweichungen beim Wirkstoffhersteller

Dazu erklärt die Stada-Pressestelle, dass Aliud Diltiazem 60 AL nicht selbst herstellt und geht auf die Art der regulatorischen Abweichung näher ein: „Der Wirkstoffhersteller, dessen Produkt für die genannten Chargen des Fertigarzneimittels Diltiazem 60 AL verwendet wurden, hatte Anpassungen in der Dokumentation zur Herstellung und Prüfung in den Wirkstoffunterlagen (DMF-Masterfiles) vorgenommen, die beim BfArM eingereicht wurden.“ Die Genehmigung nehme einige Zeit in Anspruch und der Hersteller des Fertigarzneimittels habe den Wirkstoff bereits weiterverarbeitet, ohne dass eine Genehmigung des BfArM vorlag. „Daher hat das Regierungspräsidium Tübingen beschlossen, die betroffenen Chargen formal zurückzurufen“, heißt es zur Erklärung.