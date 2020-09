Hämophilie: Patientenversorgung über die Apotheken

Patienten mit Hämophilie waren bislang eher die Ausnahme in der Apotheke. Mit dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) änderte sich dies zum 1. September 2020, und Arzneimittel zur Behandlung der Hämophilie werden künftig über Apotheken vertrieben. Den Herausforderungen dieser Spezialversorgung stellt man sich besser gemeinsam als allein: Am 25. Mai hat sich der „Verband der Hämophilie Apotheken“ (VAH) gegründet. Der Verband möchte für zwei Bereiche stehen: zum einen für die Vernetzung, Fortbildung und Unterstützung von Hämophilie-Apotheken, zum anderen – gemeinsam mit Experten aus der Hämophilie-Versorgung – für die Entwicklung und Definition von Qualitätsmaßstäben, um Patienten sicher zu versorgen, und zwar „flächendeckend und wohnortnah“, erklärte Claudia Neuhaus, die Vorsitzende des VAH, in einer Mitteilung. Sie war nun im Gespräch mit Dr. Tanja Sausele, Apothekerin und Redakteurin der MMP (Medizinische Monatszeitschrift für Pharmazeuten).