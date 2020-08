„Hämophilie-Patienten müssen sich keine Sorgen machen“

Mit dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) wurde der Vertriebsweg für Hämophilie-Präparate neu geordnet. Die bisherige Ausnahmeregelung, wonach pharmazeutische Hersteller diese Medikamente direkt an Ärzte und Versorgungszentren geliefert haben, ist Geschichte. Ab dem morgigen Dienstag müssen die behandelnden Ärzte wie bei jedem anderen Arzneimittel eine Verordnung ausstellen, die die Patienten in einer Apotheke ihrer Wahl einlösen können.

Diese Änderung soll unter anderem für transparentere Preise sorgen. Die Faktorpräparate unterliegen nun wie andere rezeptpflichtige Arzneimittel der Arzneimittelpreisverordnung. Es handelt sich allerdings um eine anspruchsvolle Ware: Die Arzneimittel müssen stets kühl transportiert und gelagert werden und bedeuten für die Apotheken zusätzliche Dokumentations- und Meldepflichten.