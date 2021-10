BVVA wird Dachverband für weitere Spezialversorger

Vertreter:innen der drei Verbände, die in Kürze dem BVVA beitreten wollen, stellten ihre Arbeit und ihre Beweggründe bei der BVVA-Jahrestagung am gestrigen Dienstag in Mainz vor. Claudia Neuhaus, 1. Vorsitzende des VHA, skizzierte kurz, wie es zur Gründung noch jungen Verbands kam. Ursächlich war nicht allein, dass das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) die Hämophilieversorgung im September 2020 zurück in die Apotheken brachte, sondern auch die Erkenntnis, dass die offizielle Standesvertretung sich zur Hämophilieversorgung ausschweigt. Neuhaus hätte sich gewünscht, dass ABDA und Deutscher Apothekerverband (DAV) hinter den Apotheken stehen, die sich hier engagieren. Doch bei allen Veranstaltungen zum Thema, auf die ABDA und/oder DAV geladen waren, seien diese nicht erschienen. „Da mussten wir was machen!“, so Neuhaus. Und so wurde im Mai 2020 mit zehn Gründungsmitgliedern der VHA ins Leben gerufen – mittlerweile zählt er 78 Mitglieder. Und: Man werde von der Politik wahrgenommen, so Neuhaus. Man sei von ihr bereits mit der Erstellung eines Evaluationsberichts betraut worden. Ebenso funktioniere die Kommunikation mit den Ärzten, mit der Industrie, dem Großhandel. Zusammen mit dem BVVA will der VHA nun diese Darstellung nach außen weiter verstärken.