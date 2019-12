„Spitzweg-Apotheke“ – aus der Tradition heraus Apotheke betreiben

In Zeiten von vermehrten Apothekenschließungen ist der Blick auf historische Apotheken interessant, die zum Teil schon seit Jahrhunderten existieren. Die DAZ-Serie „Historische Apotheken – neu betrachtet“ lässt deren Geschichte lebendig werden und stellt Fragen nach dem Spagat zwischen Historischem und Modernem. Gibt es eine besondere Verantwortung der „eigenen“ Historie gegenüber? Wie kann Tradition in die Zukunft gerettet werden? Was wird erwartet, was erhofft? Teil 1: Die Stadtapotheke in Erding – Spitzwegs Praktikumsapotheke – betreibt Apotheke aus der Tradition heraus.