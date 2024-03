Sie wissen: Im Apotheken-Alltag muss man immer auf dem aktuellen Stand sein. Aber was macht eine Fachinformation wirklich hilfreich? Welche Themen stehen im Fokus Ihres Interesses? Welche Medien sind relevant? Und wie möchten Sie sie nutzen? Ergreifen Sie jetzt die Chance zur Gestaltung Ihrer Fachmedien von morgen durch Ihre Teilnahme an der LA-PHARM. Auch das Team von „Titel/Verlag“ unterstützt diese Studie.

Das unabhängige Marktforschungsinstitut IFAK wird dazu in den kommenden Wochen die Fachkräfte in den Apotheken – also möglicherweise auch Sie! – darum bitten, in persönlichen Interviews aus ihrem Alltag zu berichten – natürlich vollkommen anonym.



Sollte Sie das Institut IFAK daher kontaktieren, freuen wir uns, wenn Sie an dem Interview teilnehmen. Sie helfen uns damit, die Angebote für Sie, Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter zu optimieren.



Die ABDA – Bundesvereinigung der Apotheker befürwortet ausdrücklich die Teilnahme an der Befragung.