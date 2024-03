Heimversorgung KOMPAKT – die Programm-Highlights

In sieben spannenden Vorträgen informieren wir Sie am 08. März 2024 im Rahmen der INTERPHARM online über die Möglichkeiten und Chancen der Heim- und Spezialversorgung und bringen Sie auf den neuesten Stand zu aktuellen Themen, wie z.B. zum Einsatz der pDL in Pflegeheimen.

Mehr erfahren Sie hier.