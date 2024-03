Fehler beim E-Rezept-Abruf? So vermeiden Sie Umsatzverluste

Seit dem 1. Januar 2024 ist das Ausstellen von E-Rezepten deutschlandweit verpflichtend. Und siehe da: Die Nutzung der elektronischen Verordnung steigt aktuell flächendeckend rasant an – von knapp 18 Millionen eingelösten E-Rezepten zu Jahresbeginn auf mittlerweile über 85 Millionen.



Für gematik, BMG und Co. sind das tolle Zahlen. Für die Apothekerschaft ist der Andrang hingegen Herausforderung und enormes Risiko zugleich – schließlich gehören Störungen am TI-Anschluss zum Alltag der gesamten Branche. Fallen beispielsweise die Warenwirtschaft, der Konnektor oder das Kartenterminal aus, können Apotheken die ausgestellten E-Rezepte nicht abrufen und müssen die Kunden zur nächsten Apotheke ziehen lassen.



Doch mittlerweile gibt es eine Lösung, um Umsatzverluste dieser Art effektiv zu vermeiden: den E-Rezept-Ausfallschutz “RED telematik safe”.