Leitliniengerechte Beratung bei Halsschmerzen

Wirkstoff: Flurbiprofen

Zusammensetzung: Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung / 1 Lutschtablette

(Ltb) enth.: 8,75 mg Flurbiprofen. Sonst. Best. Spray: Betadex, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (Ph.Eur.), Citronensäure-Monohydrat, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218), Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216), Natriumhydroxid, N,2,3-Trimethyl-2-(propan-2-yl)butanamid, Saccharin-Natrium (E954), Hydroxypropylbetadex 0,62, gereinigtes Wasser. Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg zusätzlich: Minze-Aroma, Kirsch-Aroma; Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig & Zitrone zusätzlich: Honig-Aroma, Zitronen-Aroma; Sonst. Best.1 Lutschtablette Dobendan Direkt: Macrogol 300, Kaliumhydroxid (E525), Zitronenaroma, Levomenthol, Honig, Sucrose, Glucose. Sonst. Best.1 Lutschtablette Dobendan Direkt Zuckerfrei: Macrogol 300, Kaliumhydroxid (E525), Levomenthol, Orangenaroma, Acesulfam-Kalium (E950), Maltitol- Lösung (E965), Isomaltitol (E953). Anwendungsgebiete: Spray: zur kurzzeitigen

symptomatischen Behandlung von akuten Halsschmerzen bei Erwachsenen. Lutschtabletten: zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Rachenschleimhaut bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Flurbiprofen, oder einen der sonst. Best. des Arzneimittels; Asthma, Bronchospasmus, Rhinitis, Angioödem oder Urtikaria nach ASS oder NSAR Einnahme in der Anamnese; bestehende oder in der Vergangenheit aufgetretene rezidiv. Magen- oder Darmgeschwüre, Magen-Darm-Blutungen oder -Perforation, schwere Kolitis, Blutungs- oder Blutbildungsstörungen, die mit einer früheren NSAR Therapie zusammenhängen; letztes Trimester der Schwangerschaft; schwere Herz-, Nieren- oder

Leberinsuffizienz. Beim Spray zusätzlich: Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218), Propyl-

4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216); Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei den

Lutschtabletten zusätzlich: Levomenthol. Nebenwirkungen: Häufig: Schwindel, Kopfschmerzen, Parästhesie, Rachenreizung, Diarrhö, Ulzerationen der Mundschleimhaut, Übelkeit, Schmerzen im Mund, orale Parästhesie, oropharyngeale Schmerzen, warmes, brennendes od. kribbelndes Gefühl im Mund. Gelegentlich: Insomnia, Somnolenz, Verschlimmerung von Asthma und Bronchospasmen, Dyspnoe, Pfeifatmung, oropharyngeale Blasenbildung, pharyngeale Hypoästhesie, abdominale Distension, Abdominalschmerzen, Verstopfung, Mundtrockenheit, Dyspepsie, Flatulenz, Glossodynie,

Dysgeusie, orale Dysästhesie, Erbrechen, diverse Hautausschläge, Pruritus, Fieber, Schmerzen. Selten: anaphylaktische Reaktionen. Nicht bekannt: Anämie, Thrombozytopenie, Ödeme, Hypertonie, Herzinsuffizienz, Hepatitis, schwere Hautreaktionen wie bullöse Reaktionen, einschließlich Stevens-Johnson-Syndrom und toxischer epidermaler Nekrolyse. Warnhinweise: Spray enthält: Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218) und Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216). Dobendan Direkt: enthält: Levomenthol, Sucrose, Glucose (enthält Weizenstärke und Schwefeldioxid (E220)), Honig, Zitronenaroma (enthält Butylhydroxyanisol (E320), Citral, Citronellol, d-Limonene, Farnesol, Geraniol und Linalool). Dobendan Direkt Zuckerfrei: Levomenthol, Maltitol-Lösung (E965), Isomaltitol (953).

Fachinformation beachten.

