NOVENTI bedankt sich bei Notfall-Apotheken

Um auch die Kundschaft der Apotheken für das Thema zu sensibilisieren, stellt NOVENTI kostenlose Apotheken-Vorlagen in Form von Postern und Social Media Posts zur Verfügung, mit denen Apotheken am HV und online auf Ihre Nacht- und Notdienste im Dezember und Januar aufmerksam machen können.



Die Botschaft dahinter: Weil Gesundheit das schönste Geschenk ist, übernehmen Apotheken auch an Feiertagen den Nacht- und Notdienst für die Gesellschaft. So stellen Sie sicher, das benötigte Medikamente und beratende Unterstützung zu jederzeit erhältlich ist, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten.