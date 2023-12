Möglichkeiten, Schmerzen zu lindern gibt es viele. Neben Schmerzmitteln suchen immer mehr Betroffene nach einer natürlichen Alternative. Das Beratungsgespräch in der Apotheke ist ein essenzielles Tool, weiß Apothekerin und Beratungsexpertin Andrea Faske. „Eine Schmerzberatung in der Apotheke ist ganz individuell. Wichtig ist es, zwischen verschiedenen Schmerz-Patient:innen zu unterscheiden und anschließend eine passende Lösung zu erarbeiten.“ Sobald die medizinische Vorgeschichte der Kund:innen und die aktuellen Beschwerden geklärt sind, obliegt es dem Apothekenteam eine Empfehlung auszusprechen. „Gerade persönliche Empfehlungen werden von Kund:innen geschätzt. Wenn ich gute Erfahrungen mit einem Produkt gemacht habe, spreche ich gerne darüber. Auch durch eine pflanzliche Salbe wie die Kytta® Schmerzsalbe können Schmerzen effekiv gelindert werden. Deshalb empfehle ich diese gerne meinen Kund:innen.“ Kytta® wirkt schnell, stark1 und effektiv bei Muskel-, Kniegelenk- oder Rückenschmerzen. Mit dem enthaltenen pflanzlichen Beinwellwurzel-Extrakt*, hat sie keine bekannten Wechselwirkungen bei gleichzeitiger oraler Gabe von NSAIDs2. „So kann in Absprache mit dem Apothekenteam die Kombination von Schmerzsalbe und anderen Mitteln ausprobiert werden, was in vielen Schmerzfällen denkbar und hilfreich ist.“ Die Wirksamkeit der Kytta® Schmerzsalbe ist klinisch erwiesen und sie wirkt ebenso schmerzlindernd wie ein 1,16 % Diclofenac Gel.3 Die Anwendung ist bereits ab einem Alter von 8 Jahren möglich.