Leitlinienkonforme Beratungstipps für Erkältungskund*innen

Entsprechend der Arbeitshilfe der Bundesapothekerkammer zur Selbstmedikation am Beispiel Schnupfen ist das leitliniengerechte Beratungsgespräch in die drei Teile „Fragen“, „Entscheiden“ und „Informieren“ gegliedert. Dabei wird zuerst erfragt, für wen das jeweilige Arzneimittel bestimmt ist. Im nächsten Schritt werden vor allem Art und Dauer der Beschwerden abgeklärt. Auch auf mögliche Grenzen der Selbstmedikation sollte dabei geachtet werden. Beispiele dafür sind Nasenspray-Abusus, hohes (> 39 Grad) bzw. länger als 2 bis 3 Tage anhaltendes Fieber oder auch eine mögliche Nebenhöhlen- bzw. Stirnhöhlenbeteiligung mit Kopfschmerzen und Verschlimmerung beim Vorneüberbeugen. In diesen Fällen sollte jedenfalls ein Arztbesuch empfohlen werden.3