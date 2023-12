Medikationsanalyse im Fokus Ihrer Kundenbindung

Wussten Sie, dass lediglich 23 % aller Apotheken in Deutschland überhaupt pDL anbieten? (Stand: Juli 2023) Im Rahmen der inspirationLAB-Vorträge auf der expopharm 2023 gaben Mark Böhm, NOVENTI Vorstand und Dr. Björn Schittenhelm, Alamannen Apotheke Holzgerling einen Überblick zum aktuellen Stand der pharmazeutischen Dienstleistungen in Deutschland. Sie unterstrichen die Bedeutung von pDL für die vor Ort Apotheke im Bereich Kundenbindung und appellierten an Apothekerinnen und Apotheker, das Instrument der pDL voll auszuschöpfen und Dienstleistungen wie die erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation aktiv anzubieten. Besonders diese Medikationsanalysen beweisen den Wert von Vor-Ort-Apotheken in unserem Gesundheitswesen und sollten aktiv durch Apotheken beworben werden.