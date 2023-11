Systematische Lösungen mit strukturiertem Behandlungs-System

Pflichttexte:

BIO-H-TIN® Vitamin H 2,5 mg /-5 mg Tabletten

Wirkstoff: Biotin

Zus.: 1 Tbl. enth.: -2,5 :2,5 mg, -5: 5 mg Biotin. Sonst. Bestandt.: Mikrokrist. Cellulose, vorverkleisterte Stärke (aus Mais), Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich].

Anw.: -2,5 mg / 5 mg: Prophylaxe u. Therapie von Biotin-Mangelzuständen. -5 mg: Prophylaxe u. Therapie von Biotin-Mangelzuständen beim sehr seltenen Biotin-abhängigen, multiplen Carboxylasemangel.

Gegenanz.: Überempfindlichk. geg. Biotin od. einen der sonst. Bestandt.

Nebenw.: Sehr selten: Allerg. Reakt. der Haut (Urtikaria).

BIO-H-TIN Pharma GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Straße 12, D-96052 Bamberg

Hersteller und Vertrieb: Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH, D-96045 Bamberg

Minoxidil BIO-H-TIN-Pharma 20 mg/ml Spray / Minoxidil BIO-H-TIN-Pharma 50 mg/ml Spray

Wirkstoff: Minoxidil

Zus.: 1 ml Lösung enth.: 20 mg / 50 mg Minoxidil. Sonst. Bestandt.: Ethanol 96% (v/v), Propylenglycol, Gereinigtes Wasser.

Anw.: 20 mg/ml: Androgenet. Alopezie b. Frauen. 50 mg/ml: Androgenet. Alopezie b. Männern.

Gegenanz.: 20 mg/ml / 50 mg/ml: Überempfindlichk. geg. den Wirkstoff od. einen der sonst. Bestandt.; Gleichzeit. Anw. von and. topisch. AM auf der Kopfhaut; Plötzlich auftretender od. ungleichmäßiger Haarausfall; Schwangerschaft u. Stillzeit. 50 mg/ml: Frauen, aufgrund gelegentl. Hinweise auf kosmetisch störendes reversibles Haarwachstum im Gesicht währ. der Behandl.

Nebenw.: Sehr häufig: Kopfschmerzen. Häufig: Bluthochdruck; Dyspnoe; Dermatitis, akneiforme Dermatitis, Hautausschlag, Hypertrichose, Juckreiz, Lokale NW an der Kopfhaut: Stechen / Brennen, Juckreiz, Trockenh. / Schuppung u. Follikulitis, Hypertrichose im Gesicht; Peripheres Ödem; Gewichtszunahme. NW seit Markteinführung: Gelegentl.: Schwindel; Übelk. Nicht bekannt: Allergische Reakt., einschließl. Angioödem (mit Sympt. wie z.B. Ödeme der Lippen, des Mundes, der Zunge u. des Rachens, Schwellungen der Lippen, der Zunge u. des Mundrachenraumes), Überempfindl.-reakt. (einschl. Gesichtsödem, generalisierter Hautausschlag, allgem. Juckreiz, Gesichtsschwell. u. Engegefühl im Hals, Kontaktdermatitis; Depressive Verstimmung; Augenreizung; Tachykardie, Palpitationen; Hypotonie; Erbrechen; Beschwerden am Verabreichungsort, die auch die Ohren und das Gesicht betreffen können, wie Juckreiz, Hautreizungen, Schmerzen, Hautrötung, Ödeme, trockene Haut u. entzündlicher Hautausschlag bis zur Exfoliation, Dermatitis, Blasenbildung, Blutung u. Ulzeration. Vorübergehender Haarverlust, Veränderungen der Haarfarbe, veränderte Haarstruktur; Schmerzen in Brustbereich Enth.: Propylenglycol und Alkohol (Ethanol). Weit. Einzelh. s. Fach- u. Gebrauchsinfo.

BIO-H-TIN Pharma GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Straße 12, D-96052 Bamberg

(MIN20_50_ FI 01/2023_FK)