Wir wissen, Ihr Warenwirtschaftssystem ist ein unverzichtbares Hilfsmittel, um den täglichen Apotheken-Betrieb zu verwalten. Es unterstützt bei der Lagerhaltung, der Auftragsabwicklung, der Kundenverwaltung und vielen weiteren Aufgaben. Der Wechsel einer Warenwirtschaft ist daher ein großer Schritt, der sorgfältig geplant und umgesetzt werden sollte.



Mit mehr als 10.000 Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern in über 900 verschiedenen Seminarthemen pro Jahr überzeugt die NOVENTI Academy mit Kompetenz. Bei der Umstellung auf PROKAS begleiten unsere Expertinnen und Experten Sie und Ihr Team Schritt für Schritt auf Ihrem Weg zu einer neuen Warenwirtschaft und gestaltet Ihnen den Einstieg so einfach wie möglich.



Das erwartet Sie:



Online-Schulungsvideos

In Vorbereitung auf Ihre PROKAS® Umstellung stellen wir Ihnen und Ihrem Team exklusive Online-Schulungsvideos zur Verfügung, in denen Sie ausführlich und leicht verständlich im Umgang mit PROKAS® geschult werden.



Sprechstunden

Unser Expertenteam beantwortet darüber hinaus in einer Sprechstunde alle Ihre noch offenen Fragen.



Sie haben Interesse an einem Umstieg auf PROKAS®?

Mehr Infos unter: https://go.noventi.de/prokas-daz-online