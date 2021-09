LAUSBUB® ist dank seiner schonenden Wirkweise bereits bei Kindern ab 6 Monaten anwendbar.*

Je nach Länge und Beschaffenheit der Haare, steht das Läusemittel in zwei Darreichungsformen und Packungsgrößen zur Verfügung

- 100 ml Lösung:

Die Flaschenöffnung der 100 ml Lösung ist für ein einfaches Auftragen der Lösung am Haaransatz gestaltet und eignet sich besonders gut für kurzes Haar. Da für die Behandlung kurzer Haare gewöhnlich zwischen 25-50 ml pro Behandlung benötigt werden, ist die Inhaltsmenge auf 2 Behandlungen ausgelegt.

- 150 ml Spray

Das 150 ml Pumpspray erleichtert das Auftragen des Mittels in den Haarlängen und ist daher besonders gut für langes Haar geeignet. Die Inhaltsmenge von 150 ml orientiert sich an der höheren, benötigten Menge für mittellange und lange Haare, welche je nach Haartyp üblicherweise zwischen 50 – 100 ml pro Behandlung liegt.

LAUSBUB® gegen Läuse kann zudem bei dicken, krausen oder knotigen Haaren empfohlen werden, da die Formulierung die Kämmbarkeit des Haares unterstützt.

