Tinnitus: kein Notfall aber ein Eilfall

Das akute Auftreten von Ohrgeräuschen ist kein Notfall, aber ein medizinischer Eilfall. Raten Sie Ihren Kunden zu einem Besuch beim HNO-Arzt, wenn die Geräusche am nächsten Morgen immer noch wahrnehmbar sind. Der Arzt sucht diagnostisch nach einer Ursache und bestimmt das Hörvermögen. Wenn eine medikamentöse Behandlung angeraten ist, wird häufig über einige Tage mit Kortikosteroiden behandelt. Aber auch pflanzliche Präparate kommen zum Einsatz. Mehr als jedes fünfte von Medizinern bei Tinnitus und ähnlichen Hörstörungen verordnete Medikament ist ein Ginkgo-Präparat. Meist fällt die Wahl auf den Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761® (Tebonin® intens 120 mg), der seine positiven Wirkungen in zahlreichen Studien unter Beweis gestellt hat. Er fördert die Fließfähigkeit des Blutes und in der Folge wird die Durchblutung verbessert.