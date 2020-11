Social Media Kommunikation im Apothekenalltag gut planen

Immer wieder sehen wir auf den Apps, dass ein Großteil des der Postings sich aus plakativen Produkt-Präsentationen, Ankündigungen zu Sonderangeboten und schlecht lesbaren Informations-Texten zu einzelnen Apotheken-Belangen zusammensetzt. Und immer wieder stellen wir uns die Frage: Wen interessiert das jetzt genau? Schaut man auf die zwei Likes (zwei davon aus dem Apotheken-Team selbst) und null Kommentare, so brauchen wir uns hiermit nicht länger zu beschäftigen. Sie locken niemanden mehr mit platten Werbebotschaften hinter der App her und das meinen wir ernst.

Finden Sie heraus, was Ihre Kunden in Bezug auf Ihr Apotheken-Geschehen wirklich bewegt und wie man es schaffen kann, das schnödeste Sonderangebot im interessanten Content-Kleid zu verpacken. Einfach gesagt? Ja, auf jeden Fall, aber nicht einfach so gemacht. Planen, posten, analysieren – Let´s do it

Lassen Sie uns zur Tat schreiten und dafür sorgen, dass sie Ihre Apotheken-Kommunikation mit ein paar Tipps und Tricks schnell voranbringen können.

