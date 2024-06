Literatur

[1] Slavin M et al. Use of Acid-Suppression Therapy and Odds of Migraine and Severe Headache in the National Health and Nutrition Examination Survey. Neurol Clin Pract 2024;14(3):e200302, doi: 10.1212/CPJ.0000000000200302

[2] Fachinformationen der Hersteller