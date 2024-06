An der Börse in London verloren die GSK-Papiere am Vormittag mehr als neun Prozent. Die Aktien von Sanofi büßten in Paris zuletzt lediglich gut ein Prozent ein. Branchenexperte James Gordon von der US-Bank JPMorgan hält es nach der Gerichtsentscheidung für möglich, dass die Klagen vor allem GSK deutlich teurer zu stehen kommen könnten als bisher gedacht.

Von den 75.000 Klagen entfielen 72.000 auf GSK, schrieb der Analyst am Morgen. Er selbst und andere Experten hätten das Risiko für den britischen Arzneihersteller bisher auf zwei bis drei Milliarden Dollar beziffert. Jetzt dürfte das Risiko nach Gordons Einschätzung mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit bei fünf Milliarden Dollar liegen.