Die ABDA will das Gesetzgebungsverfahren zum Medizinforschungsgesetz nutzen, um in Sachen Skonti eine Klarstellung in der Arzneimittelpreisverordnung zu erreichen. Kommenden Mittwoch wird sie daher auch an der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf im Gesundheitsausschuss teilnehmen.