Weil sich mit dem Wegfall der Skonti die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage vieler Apotheken nochmal verschärft hat, bemühte sich die ABDA, den Status quo vor dem BGH-Urteil wiederherzustellen und Großhandelsskonti auch über 3,15 Prozent wieder zu ermöglichen. Zunächst wandte sie sich deshalb direkt an das derzeit für die Arzneimittelpreisverordnung zuständige Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. In einer Stellungnahme zum Medizinforschungsgesetz wiederholte sie zu Wochenbeginn ihren Wunsch nach einer Klarstellung in der Arzneimittelpreisverordnung.

In diesem Punkt ist das Bundesgesundheitsministerium der ABDA nun tatsächlich entgegengekommen: Besonders schwergefallen sein dürfte dieses Zugeständnis nicht, denn der Erfüllungsaufwand liegt allein beim pharmazeutischen Großhandel. Den Steuer- oder Beitragszahler kostet diese Maßnahme nichts. Allerdings soll – zumindest nach aktuellem Stand – die Änderung erst mit der Apothekenreform umgesetzt werden und nicht im Medizinforschungsgesetz. Letzteres steckt schon mitten in den parlamentarischen Beratungen und könnte schneller verabschiedet werden als die Apothekenreform, von der bislang nur der Referentenentwurf vorliegt.