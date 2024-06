Verbesserung der Zusammenarbeit der Arzneimittelbehörden, beschleunigte Bewertung mononationaler klinischer Prüfungen, Erleichterungen bei strahlenschutzrechtlichen Forschungsvorhaben: Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) will mit dem Medizinforschungsgesetz (MFG) laut eigenen Angaben „die Rahmenbedingungen für die Entwicklung, Zulassung und Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten in Deutschland“ verbessern. An diesem Donnerstag wurde es im Bundestag in 1. Lesung beraten – und der Elefant im Raum wurde in der etwa 50-minütigen Debatte von den Rednern mehrheitlich ignoriert.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einem „sehr wichtigen Gesetz“. Es verbinde den Ausbau des Forschungsstandorts, das Bekenntnis zum Produktionsstandort und verbessere die Versorgung. Man sei „ideologiefrei“ an die Sache herangegangen.

„Blüte an Ansiedlungen“

Er betonte, dass das Gesetz bereits von vielen Arzneimittelherstellern erwartet werde. Die „Blüte an Ansiedlungen“ der vergangenen Monate, beispielsweise der Pharmaunternehmen Eli Lilly und Roche, stehe mit dem Gesetz in Zusammenhang. Investitionen seien „explizit“ mit dem geplanten MFG begründet worden.