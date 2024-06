Der Anbieter von Abrechnungssoftware und Finanzdienstleistungen Noventi meldet einen Neuzugang in der Unternehmensführung: Lars Polap (55), bisher noch Geschäftsführer Produktentwicklung und IT bei Pharmatechnik, soll das neue Vorstandsressort IT übernehmen. Geschehen soll dies spätestens zum 1. Januar 2025 – es darf aber auch gerne früher klappen. Mark Böhm (45), seit Herbst 2021 Vorstand, wird neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) von Noventi Health SE. Frank Steimel (48), ebenfalls bisheriger Vorstand, wird stellvertretender Vorsitzender.

Mit diesen Vorstandspersonalien soll nach den zuletzt unternommenen und laut Noventi-Pressemitteilung erfolgreichen Restrukturierungsschritten die nächste Stufe gestartet und gleichzeitig „die Weichen für eine Weiterentwicklung in der Produktqualität und im Markt gestellt werden“.

Noventi hatte sich nach dem Rekordverlust-Jahr 2022 eine Neuausrichtung und eine Rückbesinnung aufs Kerngeschäft auf die Fahnen geschrieben – „Fokussierung 2025“ lautet das Programm. Und offenbar läuft es gut. Genaueres wird die Öffentlichkeit erfahren, wenn Noventi Ende Juni seine Zahlen für 2023 vorstellt.